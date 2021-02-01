"из-за культа Трампа": ряд чиновников администрации Буша покинули Республиканскую партию, - Reuters
Об этом сообщает Reuters.
По словам официальных лиц, некоторые из которых работали в высших эшелонах администрации Буша, они надеялись, что поражение Трампа заставит лидеров осудить его утверждение о том, что результаты президентских выборов "были украдены". Но поскольку абсолютное большинство республиканцев в Конгрессе до сих пор сохраняют преданность Трампу, это разочаровало их в Республиканской партии.
"Республиканской партии, которую я знал, больше нет. Я бы назвал это "культом Трампа", - сказал заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму во время президентства Буша Джимми Гурули.
По словам Кристофера Перселла, который работал в коммуникационной команде Белого дома во времена Джорджа Буша, более 60 бывших чиновников-республиканцев решили выйти из партии.
По информации Reuters, их возмутило то, что больше половины республиканцев в Конгрессе заблокировали утверждение результатов выборов перед штурмом Капитолия.
Политики были разочарованы и сигналами республиканцев в Сенате о том, что они не собираются поддерживать импичмент Трампа.
"Если это и дальше останется "партией Трампа", многие из нас не собираются возвращаться", - сказала топ-чиновник в Минфине во времена Буша Розарио Марин.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
- Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.
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В Сенат США передана статья импичмента 45-м президенту Дональду Трампу.
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