"из-за культа Трампа": ряд чиновников администрации Буша покинули Республиканскую партию, - Reuters

1 февраля, 2021, 20:25

Десятки людей покидают Республиканскую партию из-за неосуждения штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа

Об этом сообщает Reuters.

По словам официальных лиц, некоторые из которых работали в высших эшелонах администрации Буша, они надеялись, что поражение Трампа заставит лидеров осудить его утверждение о том, что результаты президентских выборов "были украдены". Но поскольку абсолютное большинство республиканцев в Конгрессе до сих пор сохраняют преданность Трампу, это разочаровало их в Республиканской партии.

"Республиканской партии, которую я знал, больше нет. Я бы назвал это "культом Трампа", - сказал заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму во время президентства Буша Джимми Гурули.

По словам Кристофера Перселла, который работал в коммуникационной команде Белого дома во времена Джорджа Буша, более 60 бывших чиновников-республиканцев решили выйти из партии.

По информации Reuters, их возмутило то, что больше половины республиканцев в Конгрессе заблокировали утверждение результатов выборов перед штурмом Капитолия.

Политики были разочарованы и сигналами республиканцев в Сенате о том, что они не собираются поддерживать импичмент Трампа.

"Если это и дальше останется "партией Трампа", многие из нас не собираются возвращаться", - сказала топ-чиновник в Минфине во времена Буша Розарио Марин.