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Espreso.tvОбщество"В отношениях начинается новый день": Кулеба поговорил с новым главой Госдепа США

"В отношениях начинается новый день": Кулеба поговорил с новым главой Госдепа США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном

Об этом он написал y Twitter.

"В нашей первой беседе мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Кулеба.
 
 
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