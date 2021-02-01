"В отношениях начинается новый день": Кулеба поговорил с новым главой Госдепа США
1 февраля, 2021, 22:30
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Об этом он написал y Twitter.
"В нашей первой беседе мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Кулеба.
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В нашей первой беседе с @SecBlinken мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021
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