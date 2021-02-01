"Приходили искать меня": нардеп Лерос заявил, что к его родителям наведывалась полиция

1 февраля, 2021, 15:25

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который обнародовал пленки брата главы ОПГ Андрея Ермака, заявил, что его ищет полиция

Об этом нардеп-"слуга" Гео Лерос написал в Facebook.

Он отметил, что полиция пришла по адресу проживания его родителей, где он не прописан.

Лерос сообщил, что в доме находилась его сестра. Она отказалась общаться с полицейскими.

По ее словам полиция спрашивала, часто ли бывает нардеп в родительском доме и хранит ли там оружие.

"Я ни от кого не прячусь, все знают где меня найти. Давить/запугивать моих родителей это низко, хоть и прогнозируемо, когда правоохранительные органы в руках Татарова", - подчеркнул Гео Лерос.

Он тегнул в сообщении президента Владимира Зеленского и спросил его:

"Может из-за Ермака и Татарова мы не в НАТО?"

Напомним, 29 января Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства по опубликованным нардепом Гео Леросом аудиозаписям с голосами вероятно народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.

Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

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