"Приходили искать меня": нардеп Лерос заявил, что к его родителям наведывалась полиция
1 февраля, 2021, 15:25
Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который обнародовал пленки брата главы ОПГ Андрея Ермака, заявил, что его ищет полиция
Об этом нардеп-"слуга" Гео Лерос написал в Facebook.
Он отметил, что полиция пришла по адресу проживания его родителей, где он не прописан.
Лерос сообщил, что в доме находилась его сестра. Она отказалась общаться с полицейскими.
По ее словам полиция спрашивала, часто ли бывает нардеп в родительском доме и хранит ли там оружие.
"Я ни от кого не прячусь, все знают где меня найти. Давить/запугивать моих родителей это низко, хоть и прогнозируемо, когда правоохранительные органы в руках Татарова", - подчеркнул Гео Лерос.
Он тегнул в сообщении президента Владимира Зеленского и спросил его:
"Может из-за Ермака и Татарова мы не в НАТО?"
- Напомним, 29 января Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства по опубликованным нардепом Гео Леросом аудиозаписям с голосами вероятно народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.
- Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.
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