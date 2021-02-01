"Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили": Зеленский сказал, что бы делал в 2014 году в должности президента

1 февраля, 2021, 15:57

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, когда он приехал на первую встречу Нормандского формата "не понимал, почему не говорим о Крыме".

"Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко - пятым президентом, - ред.). Тогда я спросил партнеров и России: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория?" - сказал Зеленский.

Он отметил, что как новый президент "этого не может себе позволить" и "никогда не примет этого".

"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - в 2014 году. В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.

Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - в 2014 году. В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные. 1 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, если бы Украина была членом НАТО, то на Донбассе не было бы эскалации военного конфликта.

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