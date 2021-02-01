"Это на 100% территории Украины": Разумков не поддерживает инициативу Кравчука о референдуме по оккупированным Крыму и Донбассу
Об этом он заявил во время брифинга 1 февраля, передает Еспресо.TV.
"При всем уважении к Леониду Макаровичу, я не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум. Потому что... все и без референдума понимают, что территория временно оккупированного Крыма, территория временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей - это на 100 % территории Украины, и рано или поздно они вернутся", - сказал Разумков.
По его словам, есть другие вопросы, которые могут быть рассмотрены на общенациональном референдуме.
"Мы все знаем, сколько стоит референдум, и чтобы вновь подтвердить это, не думаю, что стоит тратить деньги... Есть другие вопросы, которые также могут быть рассмотрены на общенациональном референдуме", - отметил Разумков.
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
- Впоследствии, глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос о временно оккупированных Донбассе и Крыме.
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