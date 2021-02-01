"Чтобы запутать украинцев, изворачиваются в мотивациях": Чубаров об идее Кравчука провести референдум по Крыму и ОРДЛО

1 февраля, 2021, 21:06

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу об оккупированных Крыме и ОРДЛО

Об этом он написал в Facebook.

По словам Чубарова, в Украине все громче звучат голоса тех, кто хочет уступить украинские территории стране-агрессору

"Чтобы запутать украинский, изворачиваются в мотивациях... Мол, если народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возврата. Особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, уполномоченных государством вести переговоры с представителями страны-агрессора", - написал глава Меджлиса.

Он добавил, что Крым является неотъемлемой частью Украины и родиной крымских татар.