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Espreso.tvОбщество"Чтобы запутать украинцев, изворачиваются в мотивациях": Чубаров об идее Кравчука провести референдум по Крыму и ОРДЛО

"Чтобы запутать украинцев, изворачиваются в мотивациях": Чубаров об идее Кравчука провести референдум по Крыму и ОРДЛО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу об оккупированных Крыме и ОРДЛО

Об этом он написал в Facebook.

По словам Чубарова, в Украине все громче звучат голоса тех, кто хочет уступить украинские территории стране-агрессору

"Чтобы запутать украинский, изворачиваются в мотивациях... Мол, если народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возврата. Особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, уполномоченных государством вести переговоры с представителями страны-агрессора", - написал глава Меджлиса.

Он добавил, что Крым является неотъемлемой частью Украины и родиной крымских татар.

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
  • Впоследствии, глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос о временно оккупированных Донбассе и Крыме.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма, ведь "это на 100% территории Украины"

 

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