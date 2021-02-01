"Чтобы догнать Польшу, нам нужно 30-40 лет": Гетманцев о зарплатах в Украине
1 февраля, 2021, 19:43
Председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев заявил, что средняя зарплата в Украине может сравняться с заработком в соседней Польше через 30-40 лет
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.
Гетманцев отметил, что сейчас Украина является самой бедной страной Европы, и "нужно думать, как догнать Армению или Беларусь".
"О зарплатах таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - подчеркнул нардеп.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует уравнять зарплату в Украине с зарплатой в Польше и Словакии.
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