"А можно отменить иродов в мантиях?": В ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
Об этом сообщает Укринформ .
В понедельник, 1 февраля, прошла акция протеста "Проект: правописанию-2019 быть!" против отмены нового украинского правописания. Она прошла под зданием Окружного админсуда.
Среди участников мероприятия были представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.
Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Правопису-2019 бути!"; "Захистимо українську мову", "А можна скасувати иродів у мантіях?"; "ОАСК / логіка 1:0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!"; "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта"; "В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ"; "Захистимо українську мову"; "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)"; "Лінгвоцид".
Также время от времени участники акции скандировали "Новому правописанию быть!".
"Мы должны отстоять это право - пользоваться новой правописания системой", - отметила преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Заринова.
Активисты также подчеркнули, что "отстоять язык - значит отстоять идентичность: мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь".
Как отмечается, протестующие читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича "Увещевание", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и другие.
- Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства , которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".
- Впоследствии, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.
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