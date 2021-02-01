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Espreso.tvОбщество"А можно отменить иродов в мантиях?": В ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания

"А можно отменить иродов в мантиях?": В ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания


фото: Укрінформ
Под Окружным административным судом Киева студенты и преподаватели устроили акцию протеста против отмены нового украинского правописания

Об этом сообщает Укринформ .

В понедельник, 1 февраля, прошла акция протеста "Проект: правописанию-2019 быть!" против отмены нового украинского правописания. Она прошла под зданием Окружного админсуда.

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Среди участников мероприятия были представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

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Активисты держали в руках плакаты с надписями:  "Правопису-2019 бути!"; "Захистимо українську мову", "А можна скасувати иродів у мантіях?"; "ОАСК / логіка 1:0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!"; "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта"; "В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ"; "Захистимо українську мову"; "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)"; "Лінгвоцид".

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Также время от времени участники акции скандировали "Новому правописанию быть!".

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"Мы должны отстоять это право - пользоваться новой правописания системой", - отметила преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Заринова.

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Активисты также подчеркнули, что "отстоять язык - значит отстоять идентичность: мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь".

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Как отмечается, протестующие читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича "Увещевание", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и другие.

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