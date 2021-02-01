Пыточная оккупантов "Изоляция": тюремщику объявили подозрение
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной полиции.
По данным правоохранителей, 42-летний житель Бахмута в составе "МГБ ДНР" похищал и пытал людей, а также осуществлял их трудовую эксплуатацию.
Полицейские установили, что в начале 2016 года подозреваемый вступил в террористическую организацию. Он был назначен хранителем секретной тюрьмы, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов.
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В течение двух лет тюремщик "Изоляции" незаконно лишал свободы граждан. Он и другие террористы держали жителей в нечеловеческих условиях в камерах, пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. Также фигурант использовал узников для принудительных работ.
В отношении него открыто дела по статьям "Участие в террористической организации", "Участие в составе незаконного военизированного формирования", "Нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением", "Получение и укрытия человека с целью эксплуатации".
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