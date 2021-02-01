Представительство президента в АР Крым обратилось в прокуратуру из-за незаконной продажи оккупантами винзавода "Коктебель"

1 февраля, 2021, 21:00

Представительство президента Владимира Зеленского в Крыму собрало данные о продаже оккупантами завода марочных вин "Коктебель" и обратилось в прокуратуру

Об этом говорится на странице ведомства.

Как отмечается, информацию о продаже винзавода "Коктебель" узнали из открытых источников информации.

"Командой Представительства была собрана соответствующая информация и передана в прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя, учитывая необходимость защиты экономических активов, контроль над которыми был утрачен вследствие временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении .

Представительство президента Украины в АР Крым просит прокуратуру АР Крым и города Севастополь "в рамках компетенции дать правовую оценку вышеупомянутой информации или привлечь соответствующие сведения в уже имеющихся уголовных производств".

Напомним, оккупационная власть Крыма выставил на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей.

26 января стало известно, что оккупанты в Крыму продали на аукционе за $1,43 млн (110 млн рублей) винный завод "Коктебель" компании, которая ранее арендовала его у оккупационной власти.

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