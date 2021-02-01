Правительство утвердило порядок компенсаций для пользователей электроотопления

1 февраля, 2021, 14:02

Кабинет министров утвердил порядок компенсаций для пользователей электроотопления

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Правительство утвердило порядок выплаты компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо", - написал Шмыгаль.

По его словам, компенсации получат граждане, чьи дома оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут предоставлены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"В общем, это больше 600 тыс украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсации 1,4 млрд грн", - отметил премьер.

В обнародованном тексте постановления на сайте правительства говорится, что компенсации внедряются на первый квартал 2021 в связи с отменой пониженных терифив на электроэнергию для некоторых категорий и не касаться получателей субсидий.

Напомним, 27 января Кабинет министров поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопления.

29 января Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4672 о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 для обеспечения выплат компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию

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