Правительство утвердило порядок компенсаций для пользователей электроотопления
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.
"Правительство утвердило порядок выплаты компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо", - написал Шмыгаль.
По его словам, компенсации получат граждане, чьи дома оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут предоставлены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.
"В общем, это больше 600 тыс украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсации 1,4 млрд грн", - отметил премьер.
В обнародованном тексте постановления на сайте правительства говорится, что компенсации внедряются на первый квартал 2021 в связи с отменой пониженных терифив на электроэнергию для некоторых категорий и не касаться получателей субсидий.
- Напомним, 27 января Кабинет министров поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопления.
- 29 января Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4672 о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 для обеспечения выплат компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию
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