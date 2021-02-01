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Espreso.tvОбществоПравительство рассматривает возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон в некоторых регионах, - Шмыгаль

Правительство рассматривает возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон в некоторых регионах, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в некоторых регионах страны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилась ниже 200 тыс. В то же время несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 тыс. 147 человек против 11 тыс . 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов - 34 тыс. 600 по сравнению с 20 тыс. на позапрошлой неделе.

Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину:

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение".

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