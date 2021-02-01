Отмена бумажных трудовых, законопроект об общественном здоровье и налог на землевладельцев: нардеп рассказал о планах на пленарную неделю
Об этом Железняк написал в Facebook.
"Я так понимаю, что Коалиция решила не рисковать (после реализации планов исключения из своей фракции некоторых депутатов) и на эту неделю никаких сложных голосований не ставят", - написал Железняк.
Так, по его словам, во вторник Рада рассмотрит во втором чтении проект закона №3623 об отмене бумажных трудовых книжек, а также ряд транспортных законопроектив. В среду парламент рассмотрит законопроекты №2694-2696.
В четверг Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления". Кроме того, будет рассматриваться закопроект №4142 "О системе общественного здоровья" и законопроект о минимальное налоговое обязательство для владельцев земель.
В пятницу, по словам Железняка, Рада планирует рассмотреть проект закона о запрете пластиковых пакетов.
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