Отмена бумажных трудовых, законопроект об общественном здоровье и налог на землевладельцев: нардеп рассказал о планах на пленарную неделю

1 февраля, 2021, 11:56

Об этом Железняк написал в Facebook.

"Я так понимаю, что Коалиция решила не рисковать (после реализации планов исключения из своей фракции некоторых депутатов) и на эту неделю никаких сложных голосований не ставят", - написал Железняк.

Так, по его словам, во вторник Рада рассмотрит во втором чтении проект закона №3623 об отмене бумажных трудовых книжек, а также ряд транспортных законопроектив. В среду парламент рассмотрит законопроекты №2694-2696.

В четверг Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления". Кроме того, будет рассматриваться закопроект №4142 "О системе общественного здоровья" и законопроект о минимальное налоговое обязательство для владельцев земель.

В пятницу, по словам Железняка, Рада планирует рассмотреть проект закона о запрете пластиковых пакетов.