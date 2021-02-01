Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 1%

1 февраля, 2021, 14:53

Ощадбанк снизил ставки по самым популярным программам среди микро-, малого и среднего бизнеса на 1%

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Согласно сообщению, Ощадбанк снизил ставки на 1% за самыми популярными программами среди микро-, малого и среднего бизнеса - овердрафтам и микрокредиты.

Кроме этого, отметили в пресс служба, продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты банка могут пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудования за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне; по программе ФРП (НУФ) ставка составит от 10,25% годовых.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году Ощадбанк предоставил клиентам МСБ более 4 млрд грн кредитов. Объем выданных кредитов пидриемцям-микропозичальникам с момента запуска микрокредитования в рамках программы "Строй свое" превысил 1,5 млрд грн. Банк профинансировал около 4 тыс. бизнес-проектов по созданию или развитию бизнеса.

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