Официальный курс: гривна начала неделю укреплением по отношению к доллару

1 февраля, 2021, 09:23

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 февраля 2021 года на отметке 28,13 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 29 января курс составлял 28,19 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 1 февраля установлен на уровне 34,16 грн / евро. По состоянию на 29 января курс составлял 34,10 грн / евро.

На наличном рынке 1 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,11 продают - по 28,16 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28 - 29,20 грн / $.

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