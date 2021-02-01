На первом этапе вакцинации во Львовской области прививают от коронавируса почти три тысячи врачей

1 февраля, 2021, 16:41

На первом этапе вакцинации защиту получат не только медики

Об этом Еспресо.Захид сообщил руководитель работ по вакцинации во Львовской области Олег Когут.

По его словам, на первом этапе вакцинации прививают 2 846 медиков Львовщины. Олег Когут отметил, что в первый этап попадают не все медицинские работники. Это касается лишь отдельных групп. В первую очередь - врачей отделений, предоставляющих стационарную помощь больным коронавирусной болезнью. Также речь идет о работниках экстренной медицинской помощи, мобильных бригад вакцинации, лабораторий, работающих с биологическим материалом возбудителя COVID-19.

"На первый этап вакцинации пойдут не только медицинские работники. Это будут также лица, находящиеся в закрытых коллективах. Речь идет о гериатрических пансионатах и их работниках. Также это касается работников школ-интернатов. Подчеркиваю, речь только о работниках. Вакцинировать детей до 18 лет не будут. Всего на первом этапе во Львовской области вакцинируют 6 617 человек", - рассказал Олег Когут.

Напомним, Львовщина начала подготовку к вакцинации от COVID-19.

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