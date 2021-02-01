На первом этапе вакцинации во Львовской области прививают от коронавируса почти три тысячи врачей
Об этом Еспресо.Захид сообщил руководитель работ по вакцинации во Львовской области Олег Когут.
По его словам, на первом этапе вакцинации прививают 2 846 медиков Львовщины. Олег Когут отметил, что в первый этап попадают не все медицинские работники. Это касается лишь отдельных групп. В первую очередь - врачей отделений, предоставляющих стационарную помощь больным коронавирусной болезнью. Также речь идет о работниках экстренной медицинской помощи, мобильных бригад вакцинации, лабораторий, работающих с биологическим материалом возбудителя COVID-19.
"На первый этап вакцинации пойдут не только медицинские работники. Это будут также лица, находящиеся в закрытых коллективах. Речь идет о гериатрических пансионатах и их работниках. Также это касается работников школ-интернатов. Подчеркиваю, речь только о работниках. Вакцинировать детей до 18 лет не будут. Всего на первом этапе во Львовской области вакцинируют 6 617 человек", - рассказал Олег Когут.
- Напомним, Львовщина начала подготовку к вакцинации от COVID-19.
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