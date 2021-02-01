На Кипре прогремел взрыв в заведении по вакцинации от COVID-19
1 февраля, 2021, 22:53
Вечером 1 февраля в Никосии на Кипре прогремел взрыв в оздоровительном центре "Лацио", который сейчас работает как центр вакцинации
Об этом сообщает кипрское издание Cyprus Mail.
Взрыв прогремел около 19:30. По предварительным данным, взорвались канистры с бензином.
Данных о пострадавших в результате взрыва не поступало. Полиция закрыла территорию заведения, чтобы продолжить следственные действия утром.
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