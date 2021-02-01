На Донбассе оккупанты девять раз нарушили "тишину"

1 февраля, 2021, 08:25



фото: reuters

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям из минометов, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия