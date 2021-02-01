На Донбассе оккупанты девять раз нарушили "тишину"
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "КРЫЛО", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
Неподалеку Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи опытно враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
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