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Espreso.tvОбществоМЗ запустит сайт, где будет открыта возможность записи на вакцинацию от COVID-19

МЗ запустит сайт, где будет открыта возможность записи на вакцинацию от COVID-19


фото: reuters
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от COVID-19 для групп риска в соответствии с этапами кампании

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"10.02 у нас уже будет полностью тестированы в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактике. параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что будет предложено три механизма, как сделать прививки: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи

Таким образом, по словам Ляшко, не должно возникнуть проблемы, если у человека нет семейного врача.

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