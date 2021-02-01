МЗ запустит сайт, где будет открыта возможность записи на вакцинацию от COVID-19

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"10.02 у нас уже будет полностью тестированы в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактике. параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что будет предложено три механизма, как сделать прививки: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи

Таким образом, по словам Ляшко, не должно возникнуть проблемы, если у человека нет семейного врача.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не в приоритете стран мира, которые получают вакцины от коронавируса .

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb