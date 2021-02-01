Миру будет сложно рассматривать США как символ демократии, - Зеленский о штурме Капитолия
1 февраля, 2021, 07:55
Президент Владимир Зеленский заявил, что его обеспокоил захват Капитолия сторонниками президента Трампа и считает, что миру после этого будет сложно воспринимать США как символ демократии
Об этом Зеленский заявил в интервью на американском телеканале HBO .
"Мы привыкли верить, что в США идеально работают демократические институты, власть передается спокойно. В Украине мы пережили две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии ".
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- Напомним, что в интервью HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного сердится на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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