Миру будет сложно рассматривать США как символ демократии, - Зеленский о штурме Капитолия

1 февраля, 2021, 07:55

Об этом Зеленский заявил в интервью на американском телеканале HBO .

"Мы привыкли верить, что в США идеально работают демократические институты, власть передается спокойно. В Украине мы пережили две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии ".

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