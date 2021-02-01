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Мировые соглашения были умножены на ноль, когда не выполнили Будапештский меморандум, - Зеленский


фото: HBO
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "помноженные на ноль", так как страны теперь меньше доверяют друг другу

Об этом он заявил в интервью Axios .

"В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум," помножены на ноль ". И что бы мы дальше не подписывали, о что бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какоя-то бумажка и необязательно его выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила ", - заявил он.

Президент Украины считает, что ядерное оружие - "это очень плохо". Но если бы оно было, то российского вторжения бы не было.

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