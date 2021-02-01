Минюст подаст апелляцию на решение ОАСК по новому украинскому правописанию, - Малюська
Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Решение не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина остается в силе. То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", - написал он.
Малюська добавил, что Кабмин еще не получил решения и мотивов суда.
"Скорее всего постановление было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 года процедуры во время его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление был признан неконституционным", - отметил министр.
Он добавил, что если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания останутся.
"Его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным", - подытожил министр.
- Напомним, адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания".
- Впоследствии, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что правительство собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.
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