Лукашенко назвал Беларусь "островком безопасности" в Европе

1 февраля, 2021, 16:12

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Беларусь является "островком безопасности" в Европе

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы", - заявил Лукашенко.

Однако, по мнению диктатора, Беларусь вынуждена отвечать на внешние вызовы и угрозы.

Также он похвастался охраной госграницы в Беларуси. По его мнению, охрана пограничниками границы превосходит любую границу в мире.

"Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как у Беларуси", - заявил Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb