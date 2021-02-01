Лукашенко назвал Беларусь "островком безопасности" в Европе
1 февраля, 2021, 16:12
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Беларусь является "островком безопасности" в Европе
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы", - заявил Лукашенко.
Однако, по мнению диктатора, Беларусь вынуждена отвечать на внешние вызовы и угрозы.
Также он похвастался охраной госграницы в Беларуси. По его мнению, охрана пограничниками границы превосходит любую границу в мире.
"Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как у Беларуси", - заявил Лукашенко.
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