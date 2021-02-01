КСУ открыл производство по обращению Денисовой относительно положений медицинского законодательства

1 февраля, 2021, 22:26

Конституционный Суд Украины открыл производство по делу по представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о признании неконституционными отдельных положений законов в сфере здравоохранения

Об этом сообщает пресс служба КСУ .

Так, КСУ будет исследовать соответствие Конституции права местных властей самостоятельно принимать решения о создании, реорганизации, перепрофилировании или закрытии медицинских учреждений.

Кроме того, Денисова предлагает запретить сужать перечень бесплатных медицинских услуг для украинцев путем признания неконституционной нормы, позволяющей изменять этот список.

Также омбудсмен просит рассмотреть ч.4 ст. 29 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", что позволяет правительству установить во время карантина "ограничение прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них", однако не уточняет, какие именно ограничения прав можно вводить.

КСУ будет рассматривать дело по существу, дата рассмотрения пока еще не объявлена.

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