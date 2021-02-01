Комитет рекомендовал Раде принять законопроект об энергоэффективности

1 февраля, 2021, 11:12

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №4507 об энергетической эффективности

Об этом сообщил Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"По результатам обсуждения Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект об энергетической эффективности", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, целью законопроекта является установление правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения осуществления энергоэффективных мероприятий, проводимых во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии.

Проект закона, в частности, определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.

Законопроект также определяет особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и аренды зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины.

Документ также внедряет принципы энергетического аудита и энергетического менеджмента.