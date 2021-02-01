Компания Маска установила в мозг обезьяны чип: теперь животное может играть в видеоигры

Об этом сообщает портал Tech Central, передает Укринформ.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может своим умом играть в видеоигры", - сказал он.

Маск добавил, что может через месяц, обнародовать видео с этой "чипированной" обезьяной.

По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга, и компенсации утраченной способности людей с помощью имплантированного чипа.

"Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, - ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", - отметил Маск.

Neuralink - американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году, она была представлена общественности в марте 2017 года. Это должно стать универсальным нейроинтерфейсом, который бы смог обеспечить практически беспрепятственную коммуникацию человека и машины, став продолжением для нашего мозга.

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