Кофейная гуща против гололеда: во Львове начали бороться с обледенением

1 февраля, 2021, 18:06

Во Львове коммунальщики начали использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом: дорожки посыпали в парке "700-летия Львова"

Об этом сообщает Еспресо.Захид.

В парке "700-летия Львова" стартовал пилотный проект по борьбе с зимней гололедицей - посыпка дорожек в парках и скверах кофейной гущей. Эту идею предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак.

"Об этой идее узнала из сети. Там прочитала, что, в частности, в скандинавских странах такой метод используют и таким образом борются с гололедом в парке. Подумала, почему бы у нас так не сделать? Ведь Львов считается кофейной столицей Украины, у нас много кафе", - отметила Оршак.

По ее словам, речь не идет о посыпке дорог или велодорожек.

"Речь о парках и скверах. Кофейная гуща имеет абразивные свойства. Обувь не скользит на ней. Кроме того, это эстетично выглядит в парке, потому что это органика. Кофейная гуща обладает полезными свойствами. Улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения, потому что действует в качестве подкормки. Она не вредна для животных. Когда экспериментировала дома, то моя собака ела этот снег с кофе", - сказала Оршак.

По ее словам, в Украине такого ноу-хау в масштабах всего города еще никто не вводил.

"Сейчас мы начали посыпать кофейной гущей только дорожки в парке" 700-летия Львова ". Проверяем, какие будут результаты, как на солнце она будет таять со снегом. Если эксперимент окажется успешным, то уже со следующей зимы попробуем обеспечить такую логистику, чтобы максимально много парков и скверов посыпать кофейной гущей", - сообщила она.

Сейчас сотрудничать в таком проект согласилась "Копальна кави", "Карденас" и "Арома Кава". Они передали несколько десятков килограммов кофейной гущи, которую ЛКП "Зеленый Львов" специально высушил и начал посыпать дорожки.

В свою очередь местные жители не против такого ноу-хау.

"Я поддерживаю эту идею. Раз есть органика, то уже есть экология. Каждое утро пью кофе. Когда собираю баночку гущи, то выношу под деревья. Так что это правильная инициатива", - сказала местная жительница Галина.

Коммунальщики говорят, что приятнее посыпать кофейной гущей, чем песком, ведь аромат кофе придает силы работать.

Напомним, 27 января в горсовете Львова заявили, что дорожки в парках города будут посыпать кофейной гущей. Так решили бороться с гололедом.

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