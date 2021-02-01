К Креминю с 16 января поступило уже 407 жалоб и обращений по "языковому" закону

1 февраля, 2021, 16:05

В секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 407 жалоб и обращений граждан с момента начала действия части "языкового" закона об обслуживании на государственном языке в сфере услуг

Об этом говорится на сторнци языкового омбудсмена Тараса Креминя в Facebook.

Наибольшее количество жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (210). Из Львовской области - 28, Одесской - 22, Харьковской - 15, Винницкой - 7, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Полтавской - 5, Луганской - 4. Также поступили обращения из Донецкой, Сумской, Николаевской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской областей (по 1-2 обращения)

Отмечается, что большинство жалоб и обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов (244), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 85 граждан. По размещению наружной рекламы на негосударственном языке поступила 41 жалоба, о нарушениях в области образования - 8, о нарушениях должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления - 7.