К Креминю с 16 января поступило уже 407 жалоб и обращений по "языковому" закону
Об этом говорится на сторнци языкового омбудсмена Тараса Креминя в Facebook.
Наибольшее количество жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (210). Из Львовской области - 28, Одесской - 22, Харьковской - 15, Винницкой - 7, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Полтавской - 5, Луганской - 4. Также поступили обращения из Донецкой, Сумской, Николаевской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской областей (по 1-2 обращения)
Отмечается, что большинство жалоб и обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов (244), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 85 граждан. По размещению наружной рекламы на негосударственном языке поступила 41 жалоба, о нарушениях в области образования - 8, о нарушениях должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления - 7.
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