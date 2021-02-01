Греческая авиакомпания Lumiwing запустит два рейса из Италии в Украину
1 февраля, 2021, 12:13
Греческая авиакомпания Lumiwing с июня запустит два рейса из Италии в Одессу
Об этом говорится в сообщении авиационной группы TAL.
Говорится, что греческая авиакомпания Lumiwings с июня 2021 запустит два новых рейса из Италии в Украину. Рейсы будут курсировать из городов Форли и Перуджа в Одессу и обратно каждый четверг и воскресенье.
Авиакомпания также планирует запуск рейсов из Форли и Перудже в региональные аэропорты Румынии, Польше и в столицу Чехии Прагу.
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