Греческая авиакомпания Lumiwing запустит два рейса из Италии в Украину

1 февраля, 2021, 12:13

Греческая авиакомпания Lumiwing с июня запустит два рейса из Италии в Одессу

Об этом говорится в сообщении авиационной группы TAL.

Говорится, что греческая авиакомпания Lumiwings с июня 2021 запустит два новых рейса из Италии в Украину. Рейсы будут курсировать из городов Форли и Перуджа в Одессу и обратно каждый четверг и воскресенье.

Авиакомпания также планирует запуск рейсов из Форли и Перудже в региональные аэропорты Румынии, Польше и в столицу Чехии Прагу.

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Источник: https://biz.censor.net/n3245212