Госсекретарь США ответил на обвинения РФ: "Правительство России делает большую ошибку"

1 февраля, 2021, 17:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен "глубоко обеспокоен жестким подавлением" протестов в России, вспыхнувших после ареста лидера оппозиции Алексея Навального

Блинкен в ответ на обвинения МИД РФ в "грубом вмешательстве во внутренние дела России", заявил, что россияне сыты по горло коррупцией и автократией.

"Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это мы. Это о них. Это о правительстве. Это о разочаровании, которое испытывают россияне по поводу коррупции, автократии, и я думаю, что им нужно смотреть внутрь, а не на внешний мир", - сказал он в интервью NBC News.

Блинкен не стал рассказывать в интервью о конкретных санкциях против Москвы, отметив, что рассматривает ответ на арест Навального, а также вмешательство России в выборы в 2020 году, взлом компании SolarWinds и вероятное вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане.

"Президент был как нельзя более ясен в своей беседе с президентом Путиным", - сказал Блинкен о телефонном разговоре президента Джо Байдена с российским лидером на прошлой неделе.

В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3 200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

МИД России заявил в Twitter, что за протестами стоят США, утверждая, что они "грубо вмешались в дела России".

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