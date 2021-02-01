Гололедица и до -15°C ночью: синоптик Наталья Диденко о погоде 2 февраля

1 февраля, 2021, 18:32

В Украине 2 февраля температура воздуха ночью понизится до -15°C, в свою очередь днем температура воздуха прогреется до +9°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Невероятно пестрой завтра, 2 февраля, будет температурная картинка в Украине", - отметила Диденко.

Север ожидается холодным: ночью -7°C...-15°C, днем -3°C...-7°C.

Восток окажется самым теплым: ночью -1°C...+4°C, днем +5°C...+7°C, но на Харьковщине холоднее, в течение дня +2°C...+4°C.

В Центре: ночью морозно, -3°C...-7°C, а днем оттепель. А Днипро с районами захочет свои самые высокие градусы - ночью около нуля, днем до +5°C.

Юг вообще кто куда: в Запорожье и на Херсонщине ночью +2°C...+4°C, днем +4°C...+9°C, в Одесской области и в Николаевской области ночью -1°C...-3°C, днем +2°C...+4°C.

На Западе: ночью -3°C...-6°C, на Волыни и Ривненщине до -10°C...-14°C, днем от -2°C до +2°C, на Закарпатье до +5°C.

"Во вторник циклон, который сегодня в Украине сыплет снегом и даже льет дождями, пойдет дальше. А его место временно займет антициклон", - отметила синоптик.

Поэтому завтра в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, только циклонической влияние еще будут чувствовать южная и восточная части, там 2 февраля будут преобладать дожди.

Хотя Одесская и Николаевская области наконец отдохнут завтра от осадков.

В Киеве во вторник - сухо, пауза от снега. Однако будет морозно, ночью -8°C...-10°C, в окрестностях до -12°C, днем -3°C...-5°C.

На дорогах, 2 февраля, ожидается гололедица.

В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья снова усилятся морозы, отметила Наталья Диденко.

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