Гладковский через суд требует у Bihus.Info более 2 млн грн за два предложения в расследовании о коррупции в оборонке, - адвокаты
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер" в Facebook, которая представляет журналистов.
По словам юристов, иск Гладковского-старшего касается двух предложений в расследовании, в которых говорится о его причастности к деятельности своего сына Игоря Гладковского, его друга Виталия Жукова и Андрея Рогозы.
Эти два предложения звучат в начале второй части расследования журналистов и являются изложениесм того, о чем говорилось в первой серии. Однако Гладковский не требует опровергнуть сказанное в первой части сюжета.
В частности, он заявляет, что эти два предложения нарушают его честь, достоинство и деловую репутацию. Гладковский-старший требует признать это ложью, опровергнуть и возместить моральный ущерб в размере 2 миллиона 40 тысяч 336 грн
- Киевский апелляционный суд отменил решение по иску Игоря Гладковского о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.
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