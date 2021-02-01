Гладковский через суд требует у Bihus.Info более 2 млн грн за два предложения в расследовании о коррупции в оборонке, - адвокаты

1 февраля, 2021, 22:07

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал иск против журналистов о защите чести, достоинства и деловой репутации на более 2 млн грн

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер" в Facebook, которая представляет журналистов.

По словам юристов, иск Гладковского-старшего касается двух предложений в расследовании, в которых говорится о его причастности к деятельности своего сына Игоря Гладковского, его друга Виталия Жукова и Андрея Рогозы.

Эти два предложения звучат в начале второй части расследования журналистов и являются изложениесм того, о чем говорилось в первой серии. Однако Гладковский не требует опровергнуть сказанное в первой части сюжета.

В частности, он заявляет, что эти два предложения нарушают его честь, достоинство и деловую репутацию. Гладковский-старший требует признать это ложью, опровергнуть и возместить моральный ущерб в размере 2 миллиона 40 тысяч 336 грн