Генпрокуратура РФ поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный

1 февраля, 2021, 13:57

Генеральная прокуратура России признала законным и обоснованным позицию Федеральной службы исполнения наказаний о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного наказания по делу Ив Роше на реальное

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Так, Навальный 30 декабря 2014 года был осужден за "мошенничество" в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. Во время испытательного срока он обязан своевременно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Ведомство отмечает, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно не являлся на регистрацию в ФСИН, а после выписки из клиники Шарите в Берлине за октябрь-декабрь ни разу не появился в инспекцию.

Также в прокуратуре отметили, что в июне Навальный стал фигурантом уголовного дела о "клевете", которую сейчас рассматривает суд. Уголовное дело против него возбудили после того, как он назвал тех, зто участвовал в агитационном ролике о голосовании о поправках к Конституции "продажными холуями". Следствие считало, что такой комментарий порочит честь и достоинство одного из героев видео, ветерана Гната Артеменко.

Таким образом прокуратура считает позицию ФСИН законной и обоснованной и поддержала замене наказания Навальному на реальный срок. Прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь. После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .

пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера . В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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