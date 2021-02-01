G7 разочарована результатами борьбы с коррупцией в Украине, - посол Франции

1 февраля, 2021, 16:24

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, страны "Большой семерки" (G7) разочарованы результатами борьбы с коррупцией в Украине

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не только разочарование Франции, это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда", - цитирует агентство слова где Понсена.

Он добавил, что G7 также считает постановление от 27 октября серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой, в частности, были удалены положения об уголовной ответственности за ложное электронное декларирование.

Де Понсен отметил, что, по его мнению, неуспешная борьба с коррупцией имеет много причин.

"Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и устранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостатки правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае, вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительная", - отметил посол.

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