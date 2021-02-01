Футболист сборной Украины Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером" перед трансфером в "Аталанту"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube-канал "Шахтера".
Коваленко со слезами на глазах попрощался со всеми футболистами "Шахтера". Тренерский штаб "горняков" пожелал хавбеку успеха.
"Меня пригласили в академию "" Шахтера" в 12 лет. Ровно столько я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины. За это я очень благодарен "Шахтеру" и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе. Спасибо президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину. Отдельное спасибо болельщикам, всем кто поддерживал меня и критиковал. Вы помогли мне стать сильнее", - сказал Коваленко.
"Аталанта" выложила 700 тыс. евро за украинца Коваленко, у которого оставалось менее 6 месяцев контракта с "Шахтером". Итальянцы могли получить хавбека бесплатно, но летом.
Тренерский штаб "Аталанты" настоял на том, чтобы подписать Виктора Коваленко сейчас, чтобы у 24-летнего украинца было больше времени на адаптацию.
Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.
- 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко за 700 тыс. евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти