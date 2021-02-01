Футболист сборной Украины Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером" перед трансфером в "Аталанту"

1 февраля, 2021, 16:16

Полузащитник Виктор Коваленко трогательно попрощался с футболистами и тренерским штабом донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube-канал "Шахтера".

Коваленко со слезами на глазах попрощался со всеми футболистами "Шахтера". Тренерский штаб "горняков" пожелал хавбеку успеха.

"Меня пригласили в академию "" Шахтера" в 12 лет. Ровно столько я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины. За это я очень благодарен "Шахтеру" и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе. Спасибо президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину. Отдельное спасибо болельщикам, всем кто поддерживал меня и критиковал. Вы помогли мне стать сильнее", - сказал Коваленко.

"Аталанта" выложила 700 тыс. евро за украинца Коваленко, у которого оставалось менее 6 месяцев контракта с "Шахтером". Итальянцы могли получить хавбека бесплатно, но летом.

Тренерский штаб "Аталанты" настоял на том, чтобы подписать Виктора Коваленко сейчас, чтобы у 24-летнего украинца было больше времени на адаптацию.

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.

1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко за 700 тыс. евро.