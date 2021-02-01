Экс-президент Польши Лех Валенса ищет работу: не хватает пенсии

1 февраля, 2021, 15:32

77-летний экс-президент Польши Лех Валенса жалуется на нехватку пенсии, он получает 6 тысяч злотых (45 208 грн), однако из-за пандемии финансовая ситуация стала плачевной

Об этом сообщает Onet .

"Я надеялся, что так будет всегда, потому отдавал, а не собирал. Сегодня мне нечего отдавать", - сказал он в ноябре в интервью Rzeczpospolita

Зимой в интервью Super Expressem он признался, что ищет дополнительную работу.

"Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но все, черт возьми, изменилось, и я не знаю, убьют ли меня сейчас эти машины", - сказал бывший президент.

Он также отметил, что находится в критическом положении, так как из-за пандемии не может летать на лекции.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем моя мама. После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я пойду с торбами и буду собирать деньги под церковью, и я уволился с последней работы, потому что условия были ниже моих потребностей", - добавил он.

Валенса возглавил профсоюз Солидарность в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

На выборах в 1990 году Валенса был избран президентом Польши во втором туре, где его поддержка составила 74,25% голосов.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому. После поражения в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

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