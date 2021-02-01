Дополнительные 75 млн доз: компания Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины
1 февраля, 2021, 14:29
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины
Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.
Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своего препарата от коронавируса.
"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech / Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще к 600 млн в 2021 году", - написала она.
We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech / @pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year - and up to 600 millions in total in 2021.- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2021
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