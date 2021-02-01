Дополнительные 75 млн доз: компания Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины

1 февраля, 2021, 14:29

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.

Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своего препарата от коронавируса.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech / Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще к 600 млн в 2021 году", - написала она.