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Espreso.tvМирДополнительные 75 млн доз: компания Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины

Дополнительные 75 млн доз: компания Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины


фото: reuters
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале увеличит поставки в ЕС своей COVID-вакцины

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.

Pfizer весной увеличит поставки в ЕС своего препарата от коронавируса.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech / Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще к 600 млн в 2021 году", - написала она.

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