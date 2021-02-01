Дела Майдана: прокуратура передала в суд акт в отношении одного из возможных участников убийства журналиста Сергиенко
1 февраля, 2021, 17:20
Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из возможных исполнителей похищения и убийства активиста и журналиста Василия Сергиенко по факту участия в преступной организации
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, обвиняемый совершил групповое похищение, пытки и последующее убийство Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсуне-Шевченковском.
В настоящее время обвиняемый вместе с еще пятью лицами находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, еще двое - в розыске.
Справка. Журналист Василий Сергиенко расследовал и разоблачал коррупционные схемы местных элит во времена Януковича, был активным участником Революции Достоинства. Его похитили и жестоко убили в апреле 2014 года в Черкасской области.
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