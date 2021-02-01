Дела Майдана: прокуратура передала в суд акт в отношении одного из возможных участников убийства журналиста Сергиенко

1 февраля, 2021, 17:20

Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из возможных исполнителей похищения и убийства активиста и журналиста Василия Сергиенко по факту участия в преступной организации

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый совершил групповое похищение, пытки и последующее убийство Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсуне-Шевченковском.

В настоящее время обвиняемый вместе с еще пятью лицами находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, еще двое - в розыске.