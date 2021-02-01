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Espreso.tvОбществоДела Майдана: прокуратура передала в суд акт в отношении одного из возможных участников убийства журналиста Сергиенко

Дела Майдана: прокуратура передала в суд акт в отношении одного из возможных участников убийства журналиста Сергиенко

Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из возможных исполнителей похищения и убийства активиста и журналиста Василия Сергиенко по факту участия в преступной организации

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый совершил групповое похищение, пытки и последующее убийство Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсуне-Шевченковском.

В настоящее время обвиняемый вместе с еще пятью лицами находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, еще двое - в розыске.

Справка. Журналист Василий Сергиенко расследовал и разоблачал коррупционные схемы местных элит во времена Януковича, был активным участником Революции Достоинства. Его похитили и жестоко убили в апреле 2014 года в Черкасской области.

 
 
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