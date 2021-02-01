Даже не успел заметить, что мне уже 70, - Маркевич о своем юбилее
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По словам Маркевича, у него интересная работа.
"Время бежит быстро. По интересной работой, а тренерской деятельностью я занимался около 35 лет, даже не успел заметить, что мне уже 70. Хотел бы я еще тренировать Безусловно. Пару лет я бы еще поработал тренером", - сказал украинец.
Сегодня, 1 февраля, Мирону Маркевичу исполнилось 70 лет. За свою карьеру специалист успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпат" и других клубах.
Маркевич получил бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.
- 14 декабря Маркевич спрогнозировал, что "Динамо" и "Шахтер" пройдут в 1/8 финала Лиги Европы.
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