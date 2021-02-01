Бюджет за три года недополучил 1,5 млрд грн от газораспределительных систем, - аудит Минэнерго

1 февраля, 2021, 16:45

По результатам внутреннего аудита Министерства энергетики было вывлено, что с мая 2017 года бюджет недополучил 1,5 грн грн поступлений из-за нарушений работников ведомства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно сообщению, нарушения, в частности, были обнаружены в подписании с операторами газораспределительных систем договоров эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих, которые были не в утвержденной постановлением №95 редакции.

Таким образом операторы ГРМ с мая 2017 года до декабря 2020-го использовали государственное имущество на безвозмездной основе, в результате чего государство недополучило 1,55 млрд грн.

"При этом существует риск занижения прогнозных платежей в бюджет из-за наличия в списках объектов основных средств с нулевой остаточной стоимостью вследствие неприведения их балансовой стоимости, которая является основой для начисления платы за предоставленное в эксплуатацию имущество, принадлежащее государству, справедливой", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что материалы оценки направлены в правоохранительные органы.

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