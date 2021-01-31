Во время выезда в Польшу пограничники остановили мужчину, который 5 лет в розыске по подозрению в убийстве

31 января, 2021, 12:17

Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой "При обнаружении задержать"

Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Мужчина, вероятно, думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего укрытия выбрать Польшу, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года", - отмечают пограничники.

Задержанный передан представителям Национальной полиции.

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