Важнейшие автодороги Украины расчищены, пробок нет, - ГСЧС

31 января, 2021, 08:03

По состоянию на 8:00 воскресенья, 31 января 2021 года, наблюдается местами небольшой снег в Сумской, Черновицкой, Черниговской и Черкасской областях; в Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях - дождь

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 1698 работников и 1288 единиц техники.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведено буксировку более 1200 ед. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2200 лицам (из них 3 роженицы), распилены и убраны 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия.

От ГСЧС привлекались 1400 человек личного состава и 457 единиц техники.

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