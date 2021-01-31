Важнейшие автодороги Украины расчищены, пробок нет, - ГСЧС
Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 1698 работников и 1288 единиц техники.
Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведено буксировку более 1200 ед. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2200 лицам (из них 3 роженицы), распилены и убраны 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия.
От ГСЧС привлекались 1400 человек личного состава и 457 единиц техники.
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