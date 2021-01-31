В Запорожье будут выпускать новые седаны и кроссоверы

31 января, 2021, 10:36

Запорожский автомобильный завод освоит выпуск новых автомобилей Kia. В частности, отечественное предприятие займется крупноузловой сборкой двух моделей - Rio Sedan и кроссовера Rio X

Презентация новинок состоится во вторник, 2 Февраля 2021 года, в режиме онлайн. Дилеры уже принимают предварительные заказы на новые авто производства ЗАЗ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Автопортал.

Откуда будут поставляться машинокомплекты для сборки автомобилей на ЗАЗ, неизвестно: автозаводы Kia есть не только в самой Южной Корее, но и, например, в Европе (Германия, Словакия), России и Китае.

Впрочем, кроссовер Rio X выпускается только на двух предприятиях южнокорейской марки - в РФ и в КНР, так что круг предположений можно сузить до этих двух стран.

Начиная с 2020 года, на заводе ЗАЗ производятся автомобили Lada (в частности, модели Granta, Vesta, Largus), а также кроссовер Renault Arkana. Их также собирают из готовых машинокомплектов. За прошлый год суммарно Запорожский автозавод собрал чуть меньше тысячи таких машин.

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