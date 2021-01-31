В школах и училищах Тернополя будут преподавать "Основы семьи"

31 января, 2021, 12:40

Уже с начала нового учебного года в тернопольских школах (в 10-11-х классах) и учреждениях профессионально-технического образования будет преподаваться новый предмет - "Основы семьи"

Порядок внедрения программы был утвержден на очередном заседании сессии Тернопольского городского совета, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Наш день.

Основной целью учебной программы является личностное развитие учащихся, формирование у них жизненной, социальной, гражданской компетентности в вопросах брака, семьи и отцовства; повышение ценности любви как базового чувства, способствующего развитию гармоничных семейных (мужчина - женщина и дети - родители) отношений.

Этот предмет в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования будет преподаваться факультативно, предусмотрено 70 ч. учебного времени по 0,5 ч. в неделю.

"Мы внедряем такую программу в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования, учитывая многочисленные обращения жителей Тернополя и христианских организаций. Уже вскоре начнется подготовка учителей, которые будут преподавать этот предмет. К преподаванию программы будут привлечены учителя с большим педагогическим и жизненным опытом, которые смогут передавать ученикам семейные и жизненные ценности", - отметили в горсовете.

Учебники для полноценного учебного процесса в наличии и со следующего месяца эксперты-методисты начнут цикл обучения для педагогов.

Каждая школа может подавать кандидатуры учителей на прохождение обучения и впоследствии они пройдут отбор для преподавания этого предмета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb