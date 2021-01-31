В России зафиксировали рекордное количество задержанных на акциях в поддержку Навального

31 января, 2021, 21:55

В воскресенье, 31 января, в России было задержано более 5 тыс. участников акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает "ОВД-Инфо" .

По информации правозащитников, на акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в разных городах России 31 января, задержали 5021 человека.

Это абсолютный рекорд по задержаниями за все время наблюдений правозащитной организации "ОВД-Инфо", которая была создана в декабре 2011 года.

Больше всего задержанных в Москве - 1608 человек. В Санкт-Петербурге - 1122 человек, в Красноярске - 194. Кроме того, многие задержанные в Нижнем Новгороде (180), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

Напомним, 31 января во время разгонов массовых акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ не давали протестующим отражать задержанных и применялись дубинки и слезоточивый газ .

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