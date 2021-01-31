В Киеве перед зданием ЦИК столкнулись два автомобиля

31 января, 2021, 19:18

В Печерском районе столицы, напротив здания Центральной избирательной комиссии произошло ДТП с участием двух автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал Вартовым.Еспресо водитель автомобиля Volkswagen Jetta, он двигался по бульвару Леси Украинки от Печерского моста в направлении Бессарабки, как вдруг встречный автомобиль Mercedes, который стоял на разворот, выехал перед ним. Избежать столкновения не удалось и Volkswagen протаранил Mercedes в заднее правое крыло.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen, после оказания первой медицинской помощи он от госпитализации отказался. На месте работают патрульные полицейские. Движение транспорта на бульваре Леси Украинки затруднено.

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