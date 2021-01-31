В Днипре разыскивается 13-летняя девочка

31 января, 2021, 13:22

Национальная полиция Украины просит помочь установить местонахождение 13-летней Марии Ивановой

29 января около 21:00 несовершеннолетняя девочка вышла из дому в Индустриальном районе и до настоящего момента не вернулась, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Днепропетровщины.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.

Была одета: желто-коричневое клетчатое пальто, светло-коричневый свитер, черные брюки, высокие кроссовки "Фива".

Просьба ко всем, кто знает местонахождение несовершеннолетней Марии, сообщить по телефону: (095) 580-53-69 или на "102".

Справка

В 2020-м полицейские разыскали 14 659 пропавших детей, подавляющее большинство из них ушли из дома из-за разногласий с родными.

Всего в течение прошлого года подразделения полиции зарегистрировали почти 209 тыс. сообщений о жестокости в семьях. 3400 таких обращений поступило от несовершеннолетних.

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