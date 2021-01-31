В Черновцах бесплатно вакцинируют домашних животных

31 января, 2021, 08:49

Сегодня, 31 января, второй день подряд бесплатно будут вакцинировать против бешенства домашних собак и кошек. Делать прививки будут с 10:00 до 12:00 около клуба "Роша" (ул. Ореховская, 14)

Вакцинацию проводит областная государственная больница ветеринарной медицины. Вчера, 30 января, привить своих питомцев изъявили желание всего трое черновчан, рассказал начальник Черновицкой областной государственной больницы ветеринарной медицины Валерий Допиряк. Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua.

Ветеринар возмущен, ведь бешенство, по его словам, очень распространенное сейчас заболевание и смертельно опасное для человека.

"К сожалению, люди не осознают всей опасности. Сейчас очень часты случаи бешенства среди кошек, собак, а также свиней, лошадей, телят. Которые, в свою очередь, заражаются от лис. Понимая всю опасность этой болезни, мы намеревались сегодня провакцинировать хотя бы половину домашних любимцев на Роше. А вместо этого настоялись, намерзлись, а пришло всего несколько человек", - сетует Допиряк.

Ветеринар надеется, что хотя бы в воскресенье сознательных владельцев животных будет больше и они таки придут на вакцинацию.

"Вакцина отечественного производства, проверенная, хорошего качества. Вакцинация бесплатная. В год мы вакцинируем ею 12 тысяч кошек и собак в области. Всех владельцев животных призываем быть ответственными и приобщиться к этому мероприятию", - говорит врач.

В случае возникновения вопросов обращаться по номеру мобильного телефона:

0506189277 - Валерий Допиряк (начальник Черновицкой областной государственной больницы ветеринарной медицины).

Бешенство является очень опасным острым инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему и заканчивается летально.

Инфицированные животные представляют опасность для здоровья людей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb