31 января, 2021, 18:55

На 81-м году жизни умер отец Героя Украины Василия Слепака - Ярослав Слепак

Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в facebook.

"Сегодня ночью умер отец Василия Слепака - Ярослав Слепак. Ему было 80 лет. Он был очень порядочным и отзывчивым человеком. Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину", - написал Омелян.

В семье Слепаков осталась жена Надежда и старший сын Орест.

Василий Слепак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе погиб в июня 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области.

20 февраля 2017 президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил Василию Слепаку звание Героя Украины.

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