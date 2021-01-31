Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину в понедельник "запрыгнет" новый циклон

31 января, 2021, 20:15

В понедельник, 1 февраля в Украину придет циклон, который принесет снегопады, гололед и дождь

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, гололедом, налипание мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель. 1 февраля в Украине снова запрыгивает циклон, уже сбилась со счета, который из серии южных циклонов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 1 февраля в центральных областях, на севере, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях - снова осадки. Ожидаются снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, на Харьковщине, в Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей даже будет преобладать дождь.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская область, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донецкая, Луганская, Крым и подавляющая часть Херсонщины осадков от циклона не получат.

На востоке Украины юго-восточный ветер ожидается штормовым.

Температура воздуха низкой будет на Западе и Севере: ночью -6-12 градусов, днем -2-5 градусов, на Закарпатье + 1 + 3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается + 1 + 4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской области + 4 + 9 градусов, в Крыму до + 10 + 14 градусов.

В Киеве завтра снова ожидаются снегопады. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -6-9 градусов, завтра днем -2-4 градуса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb